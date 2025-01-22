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الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:30 مساءً - قال مدير مستشفى جنين، خليل سليمان، إن الوضع الحالي مروع، حيث دمر الاحتلال الطرق أمام المستشفى.

وأضاف، في تصريحات لـ"الجارديان" البريطانية أن إمدادات الغذاء والماء في المستشفى لن تكفي سوى بضعة أيام، موضحا أن نحو 600 من الكوادر الطبية يحتمون داخل المستشفى.

وفي سياق متصل، روى نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين السابق، اليوم الأربعاء، ما يحدث في مدينة جنين بالضفة الغربية تحت وطأة الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد «عبيدي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: أن «البوصلة لم تنحرف من غزة إلى الضفة الغربية، بل كانت مهيئة ومجهزة للقضاء على المقاومة في غزة ومن ثم الانتقال إلى غزة الصغرى وهي جنين ومخيمها».

وقال: إن «الاحتلال منذ ظهيرة أمس الثلاثاء، تقوم بهجمة شرسة غير مسبوقة، حيث تم استهداف المواطنين في المركبات الخصوصية العادية واستهداف المركبات العمومية التي تنقل كل المواطنين حتى استهداف المشاة بجانب استهداف سيارات الإسعاف، إذ تم تصفية ثلاثة من المواطنين بدم بارد أمس، ومنع الطواقم الطبية من الوصول الى مكان الحوادث».

وأضاف: أن «الحالة الإجرامية المسعورة الذي يعيشها النظام السياسي الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا والمدعوم أوروبيًا والمدعوم بكل دول الاستعمار هذه هي صفة الحالة الموجودة الآن محاولة تقطيع أوصال الضفة الغربية والانقضاض على جنين ومخيمها بشكل تام».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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