تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:44 مساءً - أسعار شنط رمضان 2025 ، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، عن أسعار شنط رمضان 2025 ومحتوياتها في عدد المحال التجارية والسلاسل الغذائية.

أسعار شنط رمضان 2025

وجاءت أسعار شنط رمضان 2025 وفقًا لـ «المنوفي» كالآتي:

محتويات كرتونة الخير بـ125 جنيهًا

يبلغ سعر كرتونة الخير نحو 125 جنيهًا، وتحتوى على أرز وزن 900 جرام، سكر وزن 900 جرام، سمن وزن 300 جرام، صلصة وزن 40 جرامًا، شاي وزن 40 جرامًا، ملح وزن 300 جرام، مكرونة وزن 300 جرام، بلح وزن 700 جرام.

محتويات كرتونة رمضان بـ 170 جنيهًا

يبلغ سعر كرتونة رمضان نحو 170 جنيهًا، وتحتوي على كيلو سكر، أرز وزن 900 جرام، زيت خليط وزن 600 مل، سمن وزن 350 جرامًا، ملح وزن 500 جرام، 2 مكرونة 300 جرام.

محتويات شنطة أساسية بـ 195 جنيهًا

يبلغ سعر الشنطة الأساسية نحو 195 جنيهًا، تحتوي كيلو أرز، كيلو السكر، زيت خليط وزن 650 مل، 2 كيس مكرونة 350 جرام، سمن،صلصة وزن 300 جرام، ملح وزن 200 جرام، بلح صعيدي وزن 500 جرام.

محتويات كرتونة الخير وسط بـ 225 جنيهًا

يبلغ سعر كرتونة الخير وسط نحو 225 جنيهًا، وتحتوي على كيلو أرز، كيلو سكر، كيلو مكرونة، فول وزن 500 جرام، سمن وزن 300 جرام، زيا وزن 700 مل، صلصة وزن 280 جرام، شاي وزن 40 جرامًا.

محتويات كرتونة البركة بـ 235 جنيهًا

يبلغ سعر كرتونة البركة نحو 235 جنيهًا، وتحتوي على عدس وزن 400 جرام، فول وزن 400 جرام، بلح وزن 700 جرام، زيت وزن 650 لترًا، كيلو أرز، كيس سكر وزن 900 جرام، 2 شاي وزن 40 جرامًا، مكرونة وزن 300 جرام، ملح وزن 300 جرام، صلصة وزن 280 جرامًا، قمر الدين وزن 300 جرام، سمن وزن 300 جرام.

محتويات كرتونة الخير كبير بـ 350 جنيهًا

يبلغ سعر كرتونة الخير كبير نحو 350 جنيهًا، وتحتوي على 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، كيلو مكرونة، فول وزن 500 جرام، عدس وزن 500 جرام، سمن وزن 300 جرام، زيت وزن 700 مل، صلصة وزن 280 جرامًا، 2 شاي وزن 40 جرامًا، كيلو بلح ناشف.

محتويات كرتونة الخير والبركة بـ 350 جنيهًا

يبلغ سعر شنطة الخير والبركة نحو 350 جنيهًا، وتحتوي على كيلو أرز، كيلو سكر، زيت خليط وزن 650 مل، 2 كيس مكرونة وزن 350 جرامًا، صلصة وزن 300 جرام، ملح وزن 400 جرام، فول وزن 400 جرام، لوبيا وزن 400 جرام، عدس وزن 400 جرام، شاي وزن 40 جرامًا، جوزهند وزن 250 جرامًا، زبيب وزن 250 جرامًا، قمر الدين وزن 400 جرام.

محتويات الشنطة المميزة بـ390 جنيهًا

يبلغ سعر الشنطة المميزة نحو 390 جنيهًا، وتحتوي على كيلو أرز، كيلو سكر، زيت خليط وزن 650 مل، كيلو مكرونة، صلصة 300 جرام، بلح وزن 500 جرام، فول وزن 400 جرام، جوز هند وزن 250 جرامًا، زبيب وزن 250 جرامًا، قمر الدين وزن 400 جرام، كاندبيف وزن 360 جرامًا، شاي وزن 100 جرام.

محتويات الشنطة الممتازة بـ560 جنيهًا

يبلغ سعر شنطة الخير الممتازة نحو 560 جنيهًا، وتحتوي على كيلو أرز، 2 كيلو سكر، 2 كيلو مكرونة، صلصة 300 جرام، سمن 300 جرام، ملح 200 جرام، كاند بيف 260 جرامًا، فول 400 جرام، 2 كيس بلح 500 جرام، شاي 250 جرامًا، زبيب 250 جرامًا، قمر الدين 400 جرام.

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