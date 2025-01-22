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إيه اللي يمنعه ياخد فلوس الناس ويهرب، خبير يطالب بفرض رقابة حكومية على المطورين العقاريين - أخبار كلمتك

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إيه اللي يمنعه ياخد فلوس الناس ويهرب، خبير يطالب بفرض رقابة حكومية على المطورين العقاريين - أخبار كلمتك

إيه اللي يمنعه ياخد فلوس الناس ويهرب، خبير يطالب بفرض رقابة حكومية على المطورين العقاريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:05 صباحاً - حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من عدم وجود قانون يمنع بعض المطورين العقاريين، من جمع أموال الوحدات العقارية ببعض المشروعات، ومغادرة البلد دون أن يتم إنشاء هذه الوحدات.

التحذير من تعامل المطور العقاري بأموال الناس

وطالب هاني توفيق بسن قانون يمنع المطور العقاري من التعامل في أموال الناس، وما عليه إلا البناء فقط، ويتم الصرف من الشيكات المودعة بالبنوك، مقابل المستخلصات الهندسية المعتمدة.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تحذيره من إمكانية هروب بعض المطورين العقاريين: "أنا إيه اللي يمنعني أبيع وحدات مشروع عقاري بـ ٥٪ مقدم والباقي على ٢٠٠سنة، وآخد المقدمات وأسافر دون رجعة!".

وطالب هاني توفيق بسن قانون يمنع المطور العقاري من التعامل في أموال الناس، فقال:  "للمرة العاشرة: مطلوب قانون يمنع المطور من التعامل فى فلوس الناس، وما عليه سوى البناء، ويتم الصرف من الشيكات المودعة بالبنك مقابل مستخلصات بعد اعتمادها هندسيًا".

 

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وقال هاني توفيق: "مطلوب أن يكون المطور قد اشترى الأرض ودفع ثمنها قبل لم الفلوس من الناس، واللى معهوش مايلزموش"- على حد تعبيره.

تعامل الدول مع المطورين العقاريين لتأمين أموال الناس


وعلق أحد المتخصصين في مجال التطوير العقاري، مهندس شريف فرج، فقال عن تجربة الدول مع التطوير العقاري: "دولة الإمارات العربية المتحدة تشترط على المطور شراء الأرض وسداد ثمنها، ولا يسمح له بالبيع إلا بعد إنشاء ٢٠% من المشروع، وكلمة المشروع هنا يقصد بها سواء مبنى أو كومباوند أو مدينة سكنية.. ثم يفتح حساب أسكرو أكاونت مع الحكومة لتجميع المقدمات وأقساط بيع الوحدات ويصرف من هذا الحساب بمعرفة الحكومة للمقاول القائم على تنفيذ المشروع وفق مستخلصات بقيمة ماتم تنفيذه من أعمال..".

بيع الوحدات السكنية وضمان أموال الناس، كلمتك
بيع الوحدات السكنية وضمان أموال الناس، كلمتك

وأضاف مهندس شريف فرج: "أما في المملكة المتحدة يسمح للمطور أن يدشن حملة تسويق المشروع، وبيع الوحدات مقابل ١٠% من ثمن الوحدة ولا تدخل حساب المطور، إلا بعد اكتمال المشروع وتوصيل المرافق وصلاحيته للسكن فيقوم محامي المشتري بتحويل باقي ثمن الوحدة (٩٠%) إلي حساب العملاء التابع لمحامي المطور، على أن يقوم أولا بسداد كافة مستحقات البنك، الذي قام بتمويل تكاليف إنشاء المشروع والفائدة والضرائب وكافة مستحقات المقاول، ثم يصرف للمطور باقي حصيلة المبيعات، وهي تعتبر رأس ماله الذي قام بضخه في المشروع وأرباحه".

وأضاف المتخصص في التطوير العقاري أن "كل هذه طرق تفرضها الحكومات لـحماية المستهلك مشتري الوحدة العقارية.. في مجال التطوير العقاري لا ضمانة حكومية لحماية المستثمر إطلاقا..".
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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