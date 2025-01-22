التفاصيل المالية لحسم صفقة السلوفيني نيجك جراديشار للأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:38 مساءً - اقترب مسؤولو النادي الاهلي من إنهاء صفقة المهاجم الدولي السلوفيني نيجك جراديشار، نجم وهداف فريق فيهيرفار، المجري، للانضمام إلى صفوف الفارس الاحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر أن الاهلي بدأ في إنهاء كافة الأمور المالية التي تخص اللاعب خاصه بعد ترحيله الشديد بالانضمام للأهلي.

واكد المصدر أن نادي فيهيرفار المجري، يرغب في بيع اللاعب مقابل 2 مليون دولار في الوقت الذي وضع الاهلي مبلغ مليون و100 الف دولار.

وتابع المصدر أن الأهلي مستعد لدفع مليون ونصف دولار من أجل حسم الصفقة ولكن على دفعات.

وتسعى إدارة الأهلي إلى توقيع المهاجم السلوفيني 3 سنوات.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمهارات وأهداف اللاعب

https://x.com/mahmoudAnwar74/status/1882005972794909094?t=XOWNAyEcpY5fK01kb70akg&s=19

أبرز المعلومات عن نيجك جراديشار



نيجك جراديشار يبلغ من العمر 22 عاما، فهو من مواليد العاصمة السلوفينية ليوبليانا لعام 2002.

يجيد «جراديشار» اللعب في مركزي المهاجم الصريح وهو مركزه الأصلي في أرض الملعب، وكذلك الجناح الأيسر.

بدأ صاحب الـ22 عاما، مسيرته لاعبا ضمن صفوف فريق الشباب بنادي برافو السلوفيني والذي استمر فيه حتى عام 2022، تخللها فترة إعارة لصفوف فريق إن كيه بريزيس.

و انتقل كلاعب حر بعد ذلك إلى صفوف فريق روجاسكا السلوفيني في 2022، قبل انتقاله بعد ذلك إلى صفوف فريقه الحالي فيهيرفار المجري المجري في فبراير من عام 2024.

وسجل جراديشار 7 أهداف في 15 مباراة رفقة ناديه السابق إن كيه بريزيس السلوفيني طوال مسيرته مع الفريق، فيما سجل 24 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى رفقة فريقه السابق الآخر روجاسكا.

و أحرز المهاجم السلوفيني الشاب حتى الآن 9 أهداف وصنع 4 أخرى في 36 مباراة رفقة فريقه الحالي فيهيرفار المجري في مختلف البطولات منذ انتقاله إليه.

ونجح جراديشار في تسجيل 8 أهداف وصنع 4 في مختلف المسابقات رفقة فريقه الحالي فيهيرفار المجري في 22 مباراة خاضها معهم الموسم الجاري.

و يمتلك نيجك جراديشار مباراة دولية وحيدة مع المنتخب السلوفيني.

كما سجل نيجك جراديشار هدفا دوليا وحيدا مع منتخب بلاده.

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