أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة: هذه مزايا وعيوب تعريب مناهج الطب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:55 مساءً - أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتشكيل لجنة علمية لتحديث مقررات علم الطب الشرعي بكليات الطب وتعريب مناهجها الدراسية.

جامعة الأزهر تشكل لجنة علمية لتطوير مقررات الطب الشرعي



نص القرار على تكليف الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب للبنين بالقاهرة، بتشكيل اللجنة، على أن تضم خبراء ومختصين في مجال الطب الشرعي وتهدف إلى تعريب المناهج الدراسية بما يواكب أحدث التطورات العلمية، وتقديم مقررات تساهم في تأهيل طلاب وطالبات قسم الطب الشرعي بكفاءة عالية.

من جانبه، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، إن هذا القرار ينطوي على اعتقاد بأن هذا العمل يصب في صالح اللغة العربية والاهتمام بها ولا شك في أن لهذا القرار مميزات كما أن له عيوبا يجب أخذها في الاعتبار.

وأوضح حجازي أن من مزايا القرار، أنه يزيد الاهتمام باللغة العربية ويعيد لها مكانتها ويجعل الطلاب يهتمون بدراستها، كما أنه يثري اللغة العربية ذاتها من خلال دخول مصطلحات جديدة يتم تعريبها، بالإضافة إلى أنه يسهل من عملية الدراسة في كليات الطب والهندسة حيث إن صعوبة اللغة تضاف إلى الأعباء الأكاديمية الملقاة على عاتق الطالب، ويجعل الثقافة الطبية متاحة للجميع من خلال توافر الكتب والمراجع باللغة العربية.

وأضاف لكن ذلك القرار في الوقت ذاته له بعض السلبيات ومنها مثلا:

_ صعوبة في متابعة الجديد في مجال الطب والهندسة والذي يتم نشره باللغة الإنجليزية في الدورات العالمية نتيجة لإهمال الطالب لدراسة اللغة الإنجليزية.

_ صعوبة في التواصل مع الباحثين الأجانب والاستفادة من خبراتهم.

_ صعوبة في حضور المؤتمرات الدولية والاستفادة منها والاستفادة من الخبرات الدولية والتي تتطور بشكل لحظي.

واختتم: يتطلب القرار، ضرورة وجود آلية لتوحيد المصطلحات عند ترجمتها، الاطلاع على المناهج المعربة في الدول العربية الأخرى والاستفادة منها.

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