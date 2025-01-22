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موعد طرح أغنية مسلسل "موضوع عائلي 3" للفنان أحمد سعد - أخبار كلمتك

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موعد طرح أغنية مسلسل "موضوع عائلي 3" للفنان أحمد سعد - أخبار كلمتك

موعد طرح أغنية مسلسل "موضوع عائلي 3" للفنان أحمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 مساءً - أعلن المنتج الفني، هشام جمال، موعد طرح أغنية مسلسل “موضوع عائلي 3”.

وشارك هشام جمال الجمهور بصورة له مع الفنان أحمد سعد وعلق “هشام”، على الصورة التى طرحها عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، قائلًا: “ألف تحية..للناس الحقيقية..الناس العشرية..صحاب أحلى نفسية“، أغنية مسلسل “موضوع عائلي ٣”، النهاردة الساعه ٩ مساء على جميع المنصات”.

 

 

مسلسل موضوع عائلي 3، يستقطب مسلسل موضوع عائلي 3 اهتمامًا كبيرًا من الجمهور المتابع له، ويترقب الجمهور بشغف عرض الحلقة الأخيرة لمعرفة مصير شخصياتهم المفضلة الذين تابعوهم على مدار الحلقات الماضية.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 اليوم الأربعاء 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، وستكون الحلقة العاشرة هي أيضًا الحلقة الأخيرة من المسلسل.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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