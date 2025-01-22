مشاهير العرب - أروى جودة تكشف كواليس جديدة من حفل عقد قرانها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:56 مساءً - شاركت الفنانة أروى جودة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس جديدة من عقد قرانها الذي احتفلت به أمس الثلاثاء على طريقتها الخاصة، وتصدرت من خلاله المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت أروى جودة، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» خلال احتفالها بعقد قرانها بإطلالة كاجوال بيضاء، معلقة عليها قائلة: «دول آخر ڤيديوهين، وتاني من أجل الناس اللي بتعشق الأسئلة الفرعية، زي ليه أهلها مش موجودين معاها وفين أهل العريس».

وأضافت أروى جودة: «إحنا اتعاملنا مع جوازنا في وزارة العدل انه اجراء قانوني و اننا مش محتاجين معانا غير الشهود "المستشار حسام نجم وأحمد الخواجة"، وحضور اختي كان مفاجأة ليا. وغير كدة، لأن ميعادنا كان الساعة ٨ الصبح».

وتابعت: «فصعب عليا إني اصحي والدتي بدري أوي كدة ووالدي توفاه الله من سنة ونص، ولكل اللي زعلوا اننا ما قلنلهمش، والله العظيم احنا معتبرين أن يوم جوازنا هيكون يوم فرحنا اللي هنحتفل معاكم بيه، وزعلكم غالي جداً علينا، ولولا أن تم تسريب صورنا من مكتب زواج الأجانب، كنا هنحتفظ بالمعلومة لنفسنا».

أروى جودة تحتفل بعقد قرانها

وكانت أروى جودة، فاجأت قطاع كبير من محبيها، بعقد قرانها على زوجها الإيطالي، الذي احتفلت به بجانب أسدي قصر النيل، وظهرت بإطلالة كاجوال مع طرحة الزفاف، الأمر الذي تصدرت من خلاله المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشاركت أروى جودة، متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من حفل عقد القران، وعلقت قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي».

آخر أعمال أروى جودة

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أروى جودةمشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، وهو من بطولة الفنانة مي عمر.

وضم مسلسل «نعمة الأفوكاتو» عددا من نجوم الفن منهم: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.