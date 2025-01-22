الرياضة - 09:26 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:26 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا على باريس سان جيرمان، في المباراة التي تجمع بينهما على أرضية ملعب "حديقة الآمراء"، في قمة مرتقبة بالجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد موسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يخوض فريقا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، اللقاء المرتقب بينهما، تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، في ظل التنافس الشرس للتأهل ضمن فرق الملحق التي تتصارع للوصول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.

كما ستكون تلك المباراة صدامًا خاصًا بين الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي ومواطنه لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي، حيث أن الثنائي لهما تجربة سابقة في قيادة برشلونة، ويستهدف كليهما تأكيد تفوقه على الآخر.

يحتل الفريقان مركزين متأخرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يأتي مانشستر سيتي في المركز الـ 22 برصيد 8 نقاط، متقدما بنقطة عن باريس سان جيرمان.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما على أرضية ملعب "حديقة الآمراء"، في قمة مرتقبة بالجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد موسم 2024-2025 حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.