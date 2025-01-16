الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:06 مساءً - ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار في بنك مصر منذ مطلع تعاملات شهر يناير بحوالي 44 قرشا، ليتراوح سعر الدولار اليوم الخميس 16 يناير بين 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك مصر بنهاية تعاملات العام الماضي نحو 50.79 جنيه في الشراء و50.89 جنيه في البيع، ذلك بعدما تخطي الدولار رسميا حاجز 51 جنيها في بنوك القطاع المصرفي خلال فترة الثلث الأخير من شهر نوفمبر 2024.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في العام الماضي 2024 بحوالي 20.04 جنيه، حسبما تشير بيانات أسعار صرف بنك مصر.

كشفت البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تجاوزت 47 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وأيضًا تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي حتى 23.2% من 23.7% في نوفمبر 2024.

وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم العام بلغ 24.1% في ديسمبر 2024، وعلى أساس شهري سجل نسبة 0.2%

أسعار صرف الدولار في البنوك

الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية اليوم الخميس حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.41 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري

وتراوح سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

الدولار في البنك العربي

وعن سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي فبلغ سعر الدولار 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وتوقف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم بين 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.