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الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:06 مساءً - رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب 15 شهرا من الحرب.

وقالت المنظمة في بيان على منصة "إكس" تويتر سابقا اليوم الخميس، إنه طال انتظار هذا الاتفاق من قبل الأطفال والعائلات في قطاع غزة الذين عانوا بشكل كبير لأكثر من عام من القصف والحرمان.

وأوضحت المنظمة الأممية أن هذه الحرب في غزة قاسية بشكل خاص على الأطفال، مشيرة إلى أن نحو 14500 طفل على الأقل لقوا حتفهم، وأن الحرب خلفت 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم لاسيما نزوح نحو مليون طفل من منازلهم.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.

وبحسب الاتفاق ستطلق حركة حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزًا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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