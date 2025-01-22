الرياضة - 09:26 - هل كان «الشابو» وراء جريمة ذبح موظف الأقصر؟.. طبيب يفجر مفاجآت عن متعاطيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:26 مساءً - كان مشهد ذبح الموظف «حجاج» بالأقصر و التجول برأسه من قبل القاتل، مهيبًا وقاسيًا ومرعبًا، حتى قيل أن القاتل مختل عقليا.

25 ثانية وثقت الجريمة التي وصل صداها كل بيت من حدة بشاعة المنظر وطريقة ارتكاب الجاني جرمه بحق ضحيته أمام أهالي قرية أبو الجود في جنوب محافظة الأقصر.

رجحت أقاويل أهالي أبو الجود، أن البطل الأساسي في القصة المأساوية لجريمة الأقصر المفزعة هو إدمان الجاني للمخدرات وخاصة «الشابو» الذي يغذى عليه جسده، لكن النيابة و الجهات المختصة لم تجزم حتى الآن، سببًا حول القضية التي شغلت الرأي العام، حول أن الجاني متعاطي «الشابو» أم مختل عقليًا، فما أعراض وتأثير مخدر الشابو على متعاطيه، إذا كان وراء جريمة الأقصر هو تعاطي هذا المخدر؟

أستاذ علاج السموم والإدمان بجامعة القاهرة والمدير السابق لمستشفى القصر العيني الفرنساوي، الدكتور نبيل عبد المقصود قال في تصريحات خاصة لـ كلمتك، إنه «ليس هناك في الطب ما يسمى بمصطلح «الشابو» و إنما هو مصطلح تجاري أطلق على مادة الإمفيتامين العلمية المستخدمة في صنع بلورات زرقاء اللون و المعروفة بين الشباب باسم «الشابو» و هي مادة مُنبه وليست مخدرة».

وعن أعراضه الناجمة عن تعاطي المخدر، أكد الدكتور نبيل عبد المقصود» أنها تتمثل في عدة نقاط، منها فقدان القدرة على التركيز، وعدم القدرة على اتخاذ القرار، و ردود أفعال سريعة، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، كما يسبب حدوث هالات سوداء تحت العين، كما يشعر متعاطيه بطاقة وقوة داخلية غير عادية وقد لا تتناسب مع القدرة البدنية للجسم.

وذكر أستاذ علاج السموم والإدمان في حديثه لـ كلمتك، أن متعاطي الشابو يسبب له السرعة في اتخاذ القرارات و عنف غير مبرر ربما يؤدي إلى الضرر بنفسه أو الضرر بمن حوله، وارتفاع في ضغط الدم وفي حال وجود ضعف في أحد الشرايين سوف يؤدي ذلك الى انفجار الشريان وحدوث نزيف داخلي مكان الانفجار مما يتسبب في وفاة الشخص مباشرة بالإضافة إلى زيادة سرعة دقات القلب مما قد يؤدي إلى الوفاة مباشرة.

وعن علاقة تعاطي الشابو بارتكاب الجرائم و افتعال المشكلات و حدوث الحوادث، قال الدكتور «عبد المقصود» إن ذلك يأتي نتيجة لعدم القدرة على التحكم في الأعصاب، «في مصر حالياً بدأ تصنيع الشابو باستخدام مواد محلية كالبنزين و الأسيتون و مواد أخرى مؤثرة على الجهاز العصبي ووضعها في شكل كيميائي ثم بيعها إلى الشباب على أنها الشابو».

بيان وزارة الداخلية حول جريمة الأقصر

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا عن جريمة الأقصر قائلة: «إنها نجحت في القبض على مضطرب نفسي بالأقصر، بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، ما أدى لوفاته».

وألقت أجهزة الأمن، القبض على مرتكب جريمة الأقصر، وتم نقل جثمان المجني عليه لـ مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتقوم النيابة العامة الآن بالتحقيق.

السبب وراء ارتكاب جريمة الأقصر

وتعمل النيابة العامة، على كشف تفاصيل أكثر عن حادث الأقصر، حيث كشفت دوافع الجاني أو أي تحركات مسبقة قد تكون قد أدت إلى وقوع الجريمة.