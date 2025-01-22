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مشاهير العرب - يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير «سراب» بعد عرض الحلقة الأخيرة (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير «سراب» بعد عرض الحلقة الأخيرة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير «سراب» بعد عرض الحلقة الأخيرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:56 مساءً - شاركت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أبرز كواليس تصوير مسلسل «سراب»، اليوم الأربعاء، وذلك قبل الحلقة الأخيرة من خلال منصة TOD.

وكشفت يسرا اللوزي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن أبرز مشاهدها في مسلسل «سراب»، معلقة عليها قائلة: «كواليس من مسلسل سراب، جاهزين لآخر حلقة، بكره على tod.tv».

أحداث مسلسل سراب

وتدور أحداث مسلسل «سراب» في إطار اجتماعي، حيث يعمل خالد النبوي في البورصة، ويتم الكشف من خلال المسلسل عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه، بينما تؤدي يسرا اللوزي دور دكتورة وهي زوجة الفنان خالد النبوي ولديها طفل يسمى «زين»، الذي تتخلله مفاجأة تدور في إطار تشويق، وهي واقعة اختفاء الطفل زين الذي يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، ما يتسبب في حالة صدمة كبيرة لـ والديه حتى يعود الطفل سالمًا، وتتصاعد الأحداث والإثارة والغموض خلال فترة اختطافه.

أبطال مسلسل سراب

يشارك في بطولة هذا المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الفن، بقيادة خالد النبوي الذي يؤدي دور بطل الأحداث، إلى جانب يسرا اللوزي التي تؤدي دور الزوجة، وهاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، ديامان بوعبود، أحمد وفيق، وأحمد مجدي.

كما يشارك في العمل مجموعة من الممثلين المتميزين الذين يضيفون أبعادًا مختلفة للشخصيات، ويضيفون عمقًا على السياق الدرامي. المسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد، مما يزيد من حماسة الجمهور لمشاهدته

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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