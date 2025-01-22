الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تعمل على حل أزمة نقص الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها، مشيرا إلى أن توفير الدولار سيساهم في حل الكثير من المشكلات ومنها تقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الرئيس السيسي، في مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 73، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، البنية التحتية كانت ضرورية لمواجهة التحديات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وتابع الرئيس السيسي: إننا نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية.