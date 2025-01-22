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الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تعمل على حل أزمة نقص الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها، مشيرا إلى أن توفير الدولار سيساهم في حل الكثير من المشكلات ومنها تقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الرئيس السيسي، في مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 73، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، البنية التحتية كانت ضرورية لمواجهة التحديات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وتابع الرئيس السيسي: إننا نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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