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الرئيس السيسي: قضينا على الإرهاب بحلول عام 2022.. والمواجهة لم تكن سهلة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: قضينا على الإرهاب بحلول عام 2022.. والمواجهة لم تكن سهلة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: قضينا على الإرهاب بحلول عام 2022.. والمواجهة لم تكن سهلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة استطاعت القضاء على الإرهاب بحلول عام 2022، والمواجهة مع الإرهاب لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات على هامش مأدبة غداء أقيمت خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن البناء الحقيقي للدولة يتخطى المطالب الفردية للمواطنين.

وتابع الرئيس السيسي، بنية الدولة قادرة على الانطلاق بها إلى آفاق الدول النامية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن الإنفاق على البنية الأساسية كان ضروريا لبناء الدولة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب العمل على أن تكون موارد الدولة المصرية من الدولار أكبر من الإنفاق لحل مشكلة مصر الاقتصادية وخفض الأسعار.

وذكر الرئيس السيسي، أن الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر، مؤكدًا أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، يحتاج لـ20 مليار دولار للمواد البترولية كل عام.

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الرئيس السيسي: الدولة تحتاج 20 مليار دولار لتوفير المواد البترولية سنويًا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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