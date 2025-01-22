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"الأدوات الرقمية في المسرح المعاصر" بالعدد الجديد من "مسرحنا" - أخبار كلمتك

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"الأدوات الرقمية في المسرح المعاصر" بالعدد الجديد من "مسرحنا" - أخبار كلمتك

"الأدوات الرقمية في المسرح المعاصر" بالعدد الجديد من "مسرحنا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:15 صباحاً - صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد "908" لجريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا 

ففي قسم "الأخبار والمتابعات" تسرد رنا رأفت تفاصيل العرض المسرحي "أيام إخناتون" تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج أشرف النوبي، من خلال حديث مع أبطال فرقة الطود المسرحية.
وتلتقي تغريد حسن مع فرقة القاهرة القومية للحديث عن التجربة الجديدة "البوتقة" للمخرج خالد العيسوي.

كما نقرأ تقريرا خبريا لحسن عبد الهادي حول انطلاق عرض "عايش إكلينيكيا" بالهناجر في الفترة من 28 وحتى 31 يناير، ونتعرف على تفاصيل عرض "شارع 30 شقة 9" لفرقة نادي الزهور المقرر تقديمه على مسرح جراند طيبة يومي 30 و31 يناير.

ويكتب أحمد زيدان عن استضافة مصر للمهرجان العربي في دورته السادسة عشرة، ونتابع مع ياسمين عباس تفاصيل العرض المسرحي الجديد "مسك الليل" للكاتب ميسرة صلاح الدين، بجانب استعراض تفاصيل مناقشة رسالة الماجستير "المسرح البلاستيكي في عروض المسرح العراقي المعاصر" للباحث العراقي مقداد رياض.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تجري روفيدة خليفة حوارا مع عدد من المبدعين المصريين والعرب بشأن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي.

وفي قسم "رؤى" يكتب محمد خالد مقالا بعنوان "عائلة شكسبير.. هل يصبح شكسبير مثارا للسخرية؟"، ويكتب د. محمود كحيلة "مسرحية طريقي.. أول مهرجان المسرح بجامعة الزقازيق".

وفي قسم "نوافذ" يقدم هشام عبد الرؤوف أخبار المسرح الفرنسي، ويكتب د. عمرو دوارة "المسرح الأردني بين العروض والمهرجانات.. عرض كاميرا نموذجا لمسرح المقاومة"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال "الأدوات الرقمية في المسرح المعاصر".

وفي ختام العدد، نقرأ للدكتور سيد علي إسماعيل، الجزء الرابع من سلسلة "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر" بعنوان سجل النصوص والتقارير والوثائق المسرحية في الفترة من 1976 حتى 1978". 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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