الرياضة - 01:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 01:24 مساءً - سعر الذهب بالدولار.. يبحث الكثير من المستثمرين، عن سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، تزامنا مع ارتفاع سعره داخل أسواق الصاغة المحلية.

سعر الذهب بالدولار

وخلال السطور التالية، يقدم موقع كلمتك، لمتابعيه سعر الذهب بالدولار، ويمكنكم متابعة أسعار الذهب من خلال الضغط على هذا الرابط.

سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب بالدولار عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 86.27 دولار للبيع، و85.71 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

أما عن سعر الذهب بالدولار عيار 22 في أسواق الصاغة خلال منتصف تعاملات اليوم، فوصل إلى 79.09 دولار للبيع، و78.57 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب بالدولار عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 75.49 دولار للبيع، و75.00 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب بالدولار عيار 18 في الأسواق إلى 64.71 دولار للبيع، و64.28 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب بالدولار عيار 14 نحو 50.33 دولار للبيع، و50.00 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب بالدولار عيار 12 فسجل نحو 43.14 دولار للبيع، 42.86 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب بالدولار عيار 9 نحو 32.35 دولار للبيع، و32.14 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 603.94 دولار للبيع، و599.96 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية عالميا نحو 2760.32 دولار للبيع، 2760.05 دولار للشراء.