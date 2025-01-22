وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أنغام: من حقي أحصل على لقب «صوت مصر» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أنغام: من حقي أحصل على لقب «صوت مصر» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام: من حقي أحصل على لقب «صوت مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:46 مساءً - علقت الفنانة أنغام على الجدل المثار حول لقب «صوت مصر»، وأيضًا عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أنه لقب كل مطربة مصرية.

وأوضحت أنغام خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن هذا الاسم من حقها لأنها مطربة مصرية، ولا ترى أي أزمات بأن يكون لقبها، منوهة إلى أن تناول قصة لقب صوت مصر، في حد ذاته شيء لا يضايقها لكن تناوله بطريقة غريبة هو ما يضايقها.

وأضافت: «أنا ست مصرية اسمي أنغام، مطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويقال على أي مصرية صوت مصر، وتم إطلاق اللقب ده على غلاف مجلة 7 أيام، وحتى في تكريمي في الحفلات كانت بتقدم أنه يجري تكريم صوت مصر».

أنغام عن شيرين عبد الوهاب: كنت أعتبرها شقيقتي

أما عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، أكدت أنه كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، مؤكدة أنها كانت تعتبرها شقيقتها وأنه كان يجمعهما صداقة قوية، ولكن الظروف تغيرت.

وأضافت: «أنا وشيرين كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي، كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها».

وتقدمت أنغام بالدعاء للفنانة شيرين عبد الوهاب متمنية لها السعادة قائلة: «ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو».

أنغام تكشف عن كواليس أول أغانيها

وانتقلت أنغام للحديث عن كواليس بداية مشوارها الفن ومنها حديثها عن كواليس أول أغانيها قائلة: «أول أغنية سجلتها كأغنية معتمدة في الإذاعة كان عندي 15 سنة، ووقتها امتحني الموسيقار الراحل حلمي بكر والملحن أحمد صدقي، والملحن الكبير مدحت عاصم، وكانت أول أغنية كمطربة معتمدة وكتب حينها في اللجنة تعطى فرصة لسني الصغير وقتها وكانت أغنية الجنة تحت أقدامك، من ألحان والدي وذلك في استوديو 46 بمبنى الإذاعة».

وحول تحضيرها للأغاني وحفظ كلماتها أشارت أن مسألة حفظ كلمات الأغاني بالنسبة لها تختلف من واحدة إلى أخرى، مشيرة أنها تلجأ لكتابة الكلمات في ورقة لتتمكن من حفظها.

وتابعت: «مش فاهمة الحكاية دي في شخصيتي بعض الأغاني بمجرد سماعها من الملحن كأنها رسمت في خيالي من أول مرة، وأحفظ اللحن في لحظتها أكتر من الكلام وكأن الأغنية كتبت في دماغي، على سبيل المثال آخر أغنية لي«ياريتك فاهمني» من الأغاني التي وقعت في غرامها منذ اللحظة الأولى وهي حالة خاصة من الأغاني التي لم استغرق وقتًا فيها».

وأضافت أنها تعتمد في حفظها على كتابة كلمات الأغنية في الورقة بنفسها على التليفون، قائلة: «لما بلاقي نفسي خايفة من لخبطة الكلام أخاف أبدل الكوبليهات فلازم أكون دقيقة لو على المسرح ممكن تعدي لكن في التسجيل الكليبات والأغاني أمر آخر».

اقرأ أيضاً
«الكلام على موت».. علي ربيع يروج لفيلم «الصفا الثانوية بنات» (صورة)

«عايز تمشي».. حسين الجسمي يطرح أحدث أعماله الغنائية «فيديو»

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يفتتح متحف الفن الحديث بمعرض «خبيئة بيكار» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق