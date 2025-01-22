مشاهير العرب - أنغام: من حقي أحصل على لقب «صوت مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:46 مساءً - علقت الفنانة أنغام على الجدل المثار حول لقب «صوت مصر»، وأيضًا عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أنه لقب كل مطربة مصرية.

وأوضحت أنغام خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن هذا الاسم من حقها لأنها مطربة مصرية، ولا ترى أي أزمات بأن يكون لقبها، منوهة إلى أن تناول قصة لقب صوت مصر، في حد ذاته شيء لا يضايقها لكن تناوله بطريقة غريبة هو ما يضايقها.

وأضافت: «أنا ست مصرية اسمي أنغام، مطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويقال على أي مصرية صوت مصر، وتم إطلاق اللقب ده على غلاف مجلة 7 أيام، وحتى في تكريمي في الحفلات كانت بتقدم أنه يجري تكريم صوت مصر».

أنغام عن شيرين عبد الوهاب: كنت أعتبرها شقيقتي

أما عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، أكدت أنه كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، مؤكدة أنها كانت تعتبرها شقيقتها وأنه كان يجمعهما صداقة قوية، ولكن الظروف تغيرت.

وأضافت: «أنا وشيرين كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي، كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها».

وتقدمت أنغام بالدعاء للفنانة شيرين عبد الوهاب متمنية لها السعادة قائلة: «ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو».

أنغام تكشف عن كواليس أول أغانيها

وانتقلت أنغام للحديث عن كواليس بداية مشوارها الفن ومنها حديثها عن كواليس أول أغانيها قائلة: «أول أغنية سجلتها كأغنية معتمدة في الإذاعة كان عندي 15 سنة، ووقتها امتحني الموسيقار الراحل حلمي بكر والملحن أحمد صدقي، والملحن الكبير مدحت عاصم، وكانت أول أغنية كمطربة معتمدة وكتب حينها في اللجنة تعطى فرصة لسني الصغير وقتها وكانت أغنية الجنة تحت أقدامك، من ألحان والدي وذلك في استوديو 46 بمبنى الإذاعة».

وحول تحضيرها للأغاني وحفظ كلماتها أشارت أن مسألة حفظ كلمات الأغاني بالنسبة لها تختلف من واحدة إلى أخرى، مشيرة أنها تلجأ لكتابة الكلمات في ورقة لتتمكن من حفظها.

وتابعت: «مش فاهمة الحكاية دي في شخصيتي بعض الأغاني بمجرد سماعها من الملحن كأنها رسمت في خيالي من أول مرة، وأحفظ اللحن في لحظتها أكتر من الكلام وكأن الأغنية كتبت في دماغي، على سبيل المثال آخر أغنية لي«ياريتك فاهمني» من الأغاني التي وقعت في غرامها منذ اللحظة الأولى وهي حالة خاصة من الأغاني التي لم استغرق وقتًا فيها».

وأضافت أنها تعتمد في حفظها على كتابة كلمات الأغنية في الورقة بنفسها على التليفون، قائلة: «لما بلاقي نفسي خايفة من لخبطة الكلام أخاف أبدل الكوبليهات فلازم أكون دقيقة لو على المسرح ممكن تعدي لكن في التسجيل الكليبات والأغاني أمر آخر».