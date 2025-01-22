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تأكيدا لكلمتك، أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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تأكيدا لكلمتك، أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:54 مساءً - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين  أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية يعاونه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة.

فيما أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره المصري، بموعد مباراة الذهاب بين روندا ومصر، في الدور التمهيدي الأول من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 المقرر إقامتها في دولة المغرب.

وكانت “كلمتك” نشرت قبل ساعات خبر تعيين أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية.

طالع المزيد: اتحاد الكرة يعلن تعيين أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية خلال ساعات

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها، ويعقبها بـ أسبوع مباراة العودة المقرر لها في مصر.

كما تم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.

- وفي مجال تطوير العاملين بالاتحاد وافق مجلس الإدارة على ترشيحات المدير التنفيذي للاتحاد لعدد من الكوادر الشابة للمشاركة في مؤتمر الامتثال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبرازيل من خلال الدورات التدريبية في مجالات المالية ونظم المعلومات وإدارة الأحداث الرياضية وتكنولوجيا كرة القدم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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