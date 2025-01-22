الرياضة - 05:56 - أمطار وصقيع.. «الأرصاد» تكشف مفاجآت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة وحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من يوم الخميس 23 يناير إلى الثلاثاء 28 يناير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا الخميس 23 يناير 2025

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، غدا الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الخميس 23 يناير 2025

الطقس في مصر غدا الخميس 23 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 21 09 جنوب الصعيد 24 11

حالة الطقس يومي الجمعة 24 يناير والسبت 25 يناير 2025

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، يومي الجمعة والسبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الجمعة 24 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الجمعة 24 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 19 09 شمال الصعيد 21 09 جنوب الصعيد 24 11

درجات الحرارة يوم السبت 25 يناير 2025

الطقس في مصر يوم السبت 25 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 13 السواحل الشمالية 20 10 شمال الصعيد 22 09 جنوب الصعيد 24 12

حالة الطقس من الأحد 26 يناير إلى الثلاثاء 28 يناير 2025

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأحد 26 يناير، توجد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 13 السواحل الشمالية 19 11 شمال الصعيد 21 08 جنوب الصعيد 25 11

درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 12 السواحل الشمالية 18 11 شمال الصعيد 20 09 جنوب الصعيد 23 10

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 10 السواحل الشمالية 19 11 شمال الصعيد 20 07 جنوب الصعيد 22 10