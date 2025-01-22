الرياضة - 05:56 - أمطار وصقيع.. «الأرصاد» تكشف مفاجآت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة وحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من يوم الخميس 23 يناير إلى الثلاثاء 28 يناير 2025.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
حالة الطقس غدا الخميس 23 يناير 2025
أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، غدا الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
درجات الحرارة غدا الخميس 23 يناير 2025
|الطقس في مصر غدا الخميس 23 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|21
|09
|جنوب الصعيد
|24
|11
حالة الطقس يومي الجمعة 24 يناير والسبت 25 يناير 2025
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، يومي الجمعة والسبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة يوم الجمعة 24 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الجمعة 24 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|19
|09
|شمال الصعيد
|21
|09
|جنوب الصعيد
|24
|11
درجات الحرارة يوم السبت 25 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم السبت 25 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|13
|السواحل الشمالية
|20
|10
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|24
|12
حالة الطقس من الأحد 26 يناير إلى الثلاثاء 28 يناير 2025
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأحد 26 يناير، توجد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.
درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|13
|السواحل الشمالية
|19
|11
|شمال الصعيد
|21
|08
|جنوب الصعيد
|25
|11
درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|12
|السواحل الشمالية
|18
|11
|شمال الصعيد
|20
|09
|جنوب الصعيد
|23
|10
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 28 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|10
|السواحل الشمالية
|19
|11
|شمال الصعيد
|20
|07
|جنوب الصعيد
|22
|10
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