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الرياضة - 05:56 - أمطار وصقيع.. «الأرصاد» تكشف مفاجآت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:56 - أمطار وصقيع.. «الأرصاد» تكشف مفاجآت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أمطار وصقيع.. «الأرصاد» تكشف مفاجآت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة وحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من يوم الخميس 23 يناير إلى الثلاثاء 28 يناير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا الخميس 23 يناير 2025

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، غدا الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الخميس 23 يناير 2025

الطقس في مصر غدا الخميس 23 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 12
السواحل الشمالية 19 10
شمال الصعيد 21 09
جنوب الصعيد 24 11

حالة الطقس يومي الجمعة 24 يناير والسبت 25 يناير 2025

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، يومي الجمعة والسبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الجمعة 24 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الجمعة 24 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 12
السواحل الشمالية 19 09
شمال الصعيد 21 09
جنوب الصعيد 24 11

درجات الحرارة يوم السبت 25 يناير 2025

الطقس في مصر يوم السبت 25 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 13
السواحل الشمالية 20 10
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 24 12

حالة الطقس من الأحد 26 يناير إلى الثلاثاء 28 يناير 2025

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأحد 26 يناير، توجد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 13
السواحل الشمالية 19 11
شمال الصعيد 21 08
جنوب الصعيد 25 11

درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 19 12
السواحل الشمالية 18 11
شمال الصعيد 20 09
جنوب الصعيد 23 10

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 28 يناير 2025
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 20 10
السواحل الشمالية 19 11
شمال الصعيد 20 07
جنوب الصعيد 22 10

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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