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مشاهير العرب - أحمد سعد يقدم أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد سعد يقدم أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يقدم أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:56 مساءً - يشارك الفنان أحمد سعد، في مسلسل «موضوع عائلي 3 من بطولة الفنان ماجد الكدواني، بأغنية سيتم طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة عبر منصة شاهد الرقمية.

وفي هذا السياق، كشف المنتج الموسيقي أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أغنية مسلسل «موضوع عائلي 3، قائلًا: «ألف تحية، للناس الحقيقية، الناس العشرية، صحاب أحلى نفسيه"، أغنية مسلسل “موضوع عائلي 3"، النهارده الساعة 9 مساء على جميع المنصات».

موعد عرض مسلسل «موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة

ومن المفترض، أن تعرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «موضوع عائلي 3، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 11 مساء من خلال منصة شاهد الرقمية.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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