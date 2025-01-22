مشاهير العرب - «يا عم».. كريم محسن يطرح أحدث أعماله بهذا الموعد (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:16 مساءً - يستعد الفنان كريم محسن، لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يا عم»، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب غياب طويل عن الساحة الغنائية.

وأعلن كريم محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أغنية «يا عم»، قائلا: «يا عم.. ميعادنا السبت إن شاء الله 25 يناير، بواحدة من أهم أغانيا اللي مراهن عليها إن شاء الله تعجبكم».

أغنية «يا عم» لـ كريم محسن، من كلمات عمرو المصري، وألحان كريم محسن، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، بوستر عبيد الحربي، التحرير فني ونفذ هالة دعبس.

آخر أعمال كريم محسن

وكانت آخر أعمال كريم محسن، هي أغنية «عاندنا ليه» التي طرحت في بداية عام 2024، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية عاندنا ليه من كلمات عمرو المصري ومن ألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد ياسر.

وتضمنت كلمات أغنية عاندنا ليه الأتي: «عاندنا ليه، كسبنا ايه، ادينا مرجعناش، متعذبين ومكسورين، يارتنا ما بعدناش، كان قرار ساعه الشيطان قدرنا، ليه نروح ليه عملنا زي غيرنا، كان مافيش عقل فينا فا افترقنا ليه، كان كلام وقت خنقه ولا ضيقه، ليه مافيش حد فينا شاف طريقه، ليه عشان نهدي مانشوفهاش حريقة، تاني هنعيده تاني يا حبيبي، مش كان بينا وعد خدناه، صلح عتاب ومنمش ليله».