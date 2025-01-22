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مشاهير العرب - فيلم Moana 2 يواصل تحقيق إيرادات مميزة بالسينمات العالمية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم Moana 2 يواصل تحقيق إيرادات مميزة بالسينمات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم Moana 2 يواصل تحقيق إيرادات مميزة بالسينمات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:16 مساءً - يواصل فيلم «Moana 2 تحقيق إيرادات عالية بالسينمات العالمية حيت تخطت حاجز المليار دولار في شباك التذاكر بعد حوالي شهرين من طرحه، جاء ذلك قبل ساعات من الإعلان عن ترشيحات الأوسكار.

ودارت أحداث 2 moana، حول تلقي موانا رسالة من أقاربها القدماء في أوقيانوسيا، لتجد نفسها أمام ضرورة الإبحار، لتبدأ مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر في المحيطات، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل، بجانب مساعدة «ماوي» والذي يقوم بصوت الممثل دواين جونسون.

فيلم Moana 2

أبطال فيلم moana 2

ضم طاقم الممثلين بأصواتهم في هذا العمل النجوم المشاركين في الجزء الأول الممثلة آولي كرافاليو «موانا» والممثل دواين جونسون «ماوي»، وريتشيل هاوس بدور «الجدّة تالا»، وتيمويرا موريسون في دور «القائد توي»، ونيكول شيرزينجر «بدور سينا» وآخرين من النجوم، وهو من إخراج رون كليمنتس وجون ماسكر، وشارك في كتابة القصة دون هال الفائز بـالأوسكار عن فيلم Big Hero 6.

كيفية مشاهدة moana 2 full movie free

ويمكن لعشاق أفلام الرسوم المتحركة مشاهدة moana 2 full movie free، من خلال الذهاب إلى السينمات، حيث يتوافر الفيلم في عدة دور في مختلف المحافظات، ويعرض بالنسخة الأصلية، وتوجد أيضًا النسخة المدبلجة باللهجة المصرية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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