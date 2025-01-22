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محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو) - أخبار كلمتك

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محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو) - أخبار كلمتك

محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:20 مساءً - طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “زعلان مني يا شتا” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية محمود العسيلي 

أغنية محمود العسيلي الجديدة زعلان مني يا شتا من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

وفي شهر أكتوبر الماضي احتفل المطرب محمود العسيلي بحفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نوف”، وذلك بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

سبب انفصال العسيلي عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم

وسبق وكشف محمود العسيلي عن سبب انفصاله عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة:أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية  يعني لو أنا متضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاتنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار لينا أننا منكملش لأن العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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