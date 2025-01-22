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جاستن بيبر يكشف سبب إلغاء متابعة زوجته علي إنستجرام - أخبار كلمتك

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جاستن بيبر يكشف سبب إلغاء متابعة زوجته علي إنستجرام - أخبار كلمتك

جاستن بيبر يكشف سبب إلغاء متابعة زوجته علي إنستجرام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:35 صباحاً - علق المغني الكندي، جاستن بيبر، على الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، وأفادت بأن الخلافات مع زوجته هايلي بيبر، تصاعدت وهو ما أدى إلى إلغاء متابعته لها، عبر موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأن الزوجين في طريقهما للانفصال.

وأوضح جاستن بيبر، حقيقة الأمر، في ستوري، عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”، كاشفا أنه حسابه تعرض للاختراق، قائلا: “شخصًا ما على حسابي وألغى متابعة زوجتي، الأمور أصبحت سيئة للغاية هنا"،

 

 

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جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، منذ ساعات في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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