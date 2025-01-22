عاجل.. الرئيس السيسي: مصر لن تنسى شهدائها أبدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شهداء مصر حافظوا على بلدهم وقدموا أرواحهم فداءً لها.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، أن مصر لن تنسى شهدائها أبدا، موجها رسالة للمصريين بالحفاظ على بلدهم.

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.