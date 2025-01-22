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الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:44 مساءً - سعر الذهب لحظة بلحظة.. حقق سعر الذهب ارتفاعاً طفيفا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث زاد بقيمة 5 جنيهات في سعر الذهب عيار 21.

سعر الذهب لحظة بلحظة

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آخر تحديث لـ سعر الذهب
سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

- وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3800 جنيهًا للبيع، 3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب لحظة بلحظة

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

- وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب بسوق الصاغة المصري

- سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 30400 جنيهًا للبيع، 30200 جنيهًا للشراء.

- وصل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 2760.87 دولار للبيع، 2760.6 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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