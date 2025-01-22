الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:44 مساءً - سعر الذهب لحظة بلحظة.. حقق سعر الذهب ارتفاعاً طفيفا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث زاد بقيمة 5 جنيهات في سعر الذهب عيار 21.

سعر الذهب لحظة بلحظة

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سعر الذهب اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

- وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3800 جنيهًا للبيع، 3775 جنيهًا للشراء.

آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

- وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب بسوق الصاغة المصري

- سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 30400 جنيهًا للبيع، 30200 جنيهًا للشراء.

- وصل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 2760.87 دولار للبيع، 2760.6 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.