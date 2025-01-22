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مشاهير العرب - بعد مرور 18 عام من طرحها.. «بنت الإيه» لـ تامر حسني تتصدر «يوتيوب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد مرور 18 عام من طرحها.. «بنت الإيه» لـ تامر حسني تتصدر «يوتيوب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد مرور 18 عام من طرحها.. «بنت الإيه» لـ تامر حسني تتصدر «يوتيوب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:00 مساءً - حققت أغنية «بنت الإيه»، لـ الفنان تامر حسني، رواجًا كبيرًا بعد إعادة تقديمها ضمن فقرة استعراضية بالتعاون مع الفنانة نيللي كريم، وذلك على هامش حفل توزيع الجوائز «joy awards».

ونجحت أغنية «بنت الإيه» التي طرحت لأول مرة عام 2007، في تصدر محرك البحث جوجل وتطبيق الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حصدت خلال الساعات الماضية 800 ألف مشاهدة.

تامر حسني عن مشاركته حفل توزيع الجوائز «joy awards»: كنت المسؤولية

وفي وقت سابق علق تامر حسني على مشاركته في حفل توزيع الجوائز «joy awards» الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحكاية من أولها.. جاتلي مكالمة مهمة جدًا نصها كالآتي، إحنا بندعوك من مصر عشان تشارك بالغناء في إحياء جوي أوورد 2025 مع أحد الرموز الفنية العالمية.. هانز زيمر وأندريا بوتشيلي وكريستينا أغيليرا ومش بس كده لا ده إحنا عايزينك تعمل عرض مميز وتشرفنا».

وتابع: «والحمد لله كنت قدّ المسؤولية، شكرًا للنجمة الجميلة نيللي كريم للمشاركة العسل دي، مش جديد عليكي يا نيللي إبداعك في كل شيء.. شكرًا للموسيقار المبدع جان ماري رياشي، شكرًا mbc، شكرا benchmark، شكراً هيئة الترفية، شكراً موسم الرياض.. مجهود رائع من الجميع، شكراً لكل أصدقائي النجوم الحاضرين، ألف مبروك لجميع المكرمين».

وأضاف: «ومن كل قلبي بشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على مجهوده العام لهذا الحدث العالمي المبهر العظيم اللي شرفنا كلنا، بشكره إنه شافني من مصر ضمن هؤلاء الفنانين وسعيد بتقديمي شكلاً ومضموناً بهذا الشكل وبهذه الكلمات شكراً معالي المستشار، حقيقي شكراً من كل قلبي».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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