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مشاهير العرب - أنغام: أولادي ميتحطوش ‏في مقارنة مع حد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أنغام: أولادي ميتحطوش ‏في مقارنة مع حد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام: أولادي ميتحطوش ‏في مقارنة مع حد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - حلت الفنانة أنغام ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «on»، كاشفة عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها العاطفية وعلاقتها بأولادها.

أنغام مع لميس الحديدي

وتحدثت أنغام عن إمكانية زواجها مرة أخرى أو خوضها تجربة عاطفية جديدة، قائلة: «عمري ما قفلت قلبي، لكن الأولويات اختلفت، أصبح عندي مُتعة في الحياة وأستطيع فهم قيمتها أكثر بكثير من أي شيء آخر».

أنغام

وتابعت: «أولادي في حياتي لهم مكانة لا يمكن أن يتخطاها أحد مهما كان، سيظل أبنائي هم ملوك حياتي، ومينفعش يتحطوا في مُقارنة مع أي شيء في حياتي، على الصعيد الشخصي، كنت عادية، وأصبحت أغلى عند نفسي من أن أضيع الوقت والمشاعر أو المجهود أو الحب أو العطاء في مكان لا يستحق».

أنغام

وأضافت أنغام: «الاختيارات الخاطئة واردة في حياة كل الناس، لسنا مولودين ومعنا وصفة سحرية، الجميع يخوض التجربة، ومن المحتمل أن أكثر شخص أحببتيه وأمنتِ له قد يظهر كشخص آخر تمامًا، بعيد عن التصورات والتوقعات، بعذر الناس وبعذر نفسي معاهُم، لأن الحياة تجارب».

آخر أعمال أنغام

ويذكر أن الفنانة أنغام طرحت في الفترة الماضية، أحدث ألبومها الغنائية بعنوان «تيجي نسيب»، والذي حقق نجاح ساحق، وتعاونت من خلاله مع العديد من الفنانين، منهم الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين: «تيجي نسيب»، «خليك معاها»، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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