مشاهير العرب - أنغام: أولادي ميتحطوش ‏في مقارنة مع حد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - حلت الفنانة أنغام ضيفة في برنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «on»، كاشفة عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها العاطفية وعلاقتها بأولادها.

أنغام مع لميس الحديدي

وتحدثت أنغام عن إمكانية زواجها مرة أخرى أو خوضها تجربة عاطفية جديدة، قائلة: «عمري ما قفلت قلبي، لكن الأولويات اختلفت، أصبح عندي مُتعة في الحياة وأستطيع فهم قيمتها أكثر بكثير من أي شيء آخر».

وتابعت: «أولادي في حياتي لهم مكانة لا يمكن أن يتخطاها أحد مهما كان، سيظل أبنائي هم ملوك حياتي، ومينفعش يتحطوا في مُقارنة مع أي شيء في حياتي، على الصعيد الشخصي، كنت عادية، وأصبحت أغلى عند نفسي من أن أضيع الوقت والمشاعر أو المجهود أو الحب أو العطاء في مكان لا يستحق».

وأضافت أنغام: «الاختيارات الخاطئة واردة في حياة كل الناس، لسنا مولودين ومعنا وصفة سحرية، الجميع يخوض التجربة، ومن المحتمل أن أكثر شخص أحببتيه وأمنتِ له قد يظهر كشخص آخر تمامًا، بعيد عن التصورات والتوقعات، بعذر الناس وبعذر نفسي معاهُم، لأن الحياة تجارب».

آخر أعمال أنغام

ويذكر أن الفنانة أنغام طرحت في الفترة الماضية، أحدث ألبومها الغنائية بعنوان «تيجي نسيب»، والذي حقق نجاح ساحق، وتعاونت من خلاله مع العديد من الفنانين، منهم الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين: «تيجي نسيب»، «خليك معاها»، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات.