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مشاهير العرب - بينهم أحمد شيبة ومدحت صالح.. أبرز مطربي تترات مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بينهم أحمد شيبة ومدحت صالح.. أبرز مطربي تترات مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم أحمد شيبة ومدحت صالح.. أبرز مطربي تترات مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - انتهى عدد من المطربين من تسجيل تترات مسلسلات رمضان 2025، والتى يتواصل تصويرها قبل انطلاق العرض خلال الشهر الكريم، وبدأ صناع الدراما فى تجيهز أغانى التترات وكذلك الأغانى الدعائية تميهداً لإطلاقها بالتزامن مع عمليات الدعاية لهذه الأعمال.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك أبرز المطربين الذي يقدمون تترات مسلسلات رمضان 2025.

أحمد شيبة

انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل تتر مسلسل «فهد البطل» بطولة أحمد العوضى، والأغنية من كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالى بين أحمد شيبة وأحمد العوضى، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل «حق عرب» فى رمضان 2024.

مسلسل فهد البطل

مدحت صالح

وبقدم الفنان مدحت صالح تتر مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، بطولة النجم محمد هنيدى، الذى يقدم خلال أحداثه شخصية محامى، ويشارك بجانب هنيدى فى بطولة العمل، صبرى فواز، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، نهى صالح، سماء إبراهيم، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج.

طارق الشيخ

وانتهى نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ من تسجيل تتر مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان، والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وماستر محمد جودة، كما يقدم طارق 8 رباعيات ضمن أحداث المسلسل.

مصطفى شعبان

أكرم حسنى

ويقدم أكرم حسني ديو غنائي مع فرقة شارموفرز خلال أحداث مسلسله «الكابتن»، عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني، ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، إنتاج كريم أبو ذكري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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