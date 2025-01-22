مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 صباحاً - سوسن بدر.. تستعد الفنانة سوسن بدر، الذي لقبها الجمهور بالملكة نفرتيتي، للمشاركة في الموسم الرمضاني 2025، بأكثر من عمل فني درامي.

سوسن بدر في رمضان 2025

وتخوض سوسن بدر موسم رمضان بعدة أعمال، ومن المقرر أن تطل على الجمهور بأكثر من دور، في أعمال مختلفة خلال الماراثون الدرامي المرتقب.

وتظهر رفقة أكرم حسني بطل مسلسل «الكابتن»، بمشاركة العديد من النجوم أبرزهم أية سماحة ورحمة أحمد، عمر شوقي وسامي مغاوري، على أن يعرض على مدار 15 حلقة فقط، في مسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني.

سوسن بدر

ومن المقرر ظهور سوسن بدر في مسلسل أثينا، من بطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي ومحمود قابيل، سلوى محمد علي، وذلك في أول تعاون بين ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير، ضمن مسلسلات رمضان 2025 التي ستعرض على مدار 15 حلقة فقط، وهو من إخراج يحيى إسماعيل.

آخر أعمال الفنانة سوسن بدر

وتشارك الفنانة سوسن بدر في سلسلة الدراما الوثائقية «أم الدنيا»، وأكدت أن تصوير الجزء الأول من سلسلة «أم الدنيا» كان في الصعيد، ما عدا جزء بسيط منه في القاهرة والإسكندرية بسبب وجود المعابد والمسلات في القاهرة، وكان يجب الحديث عنها خلال هذا الجزء من السلسلة.