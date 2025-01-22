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مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 صباحاً - سوسن بدر.. تستعد الفنانة سوسن بدر، الذي لقبها الجمهور بالملكة نفرتيتي، للمشاركة في الموسم الرمضاني 2025، بأكثر من عمل فني درامي.

سوسن بدر في رمضان 2025

وتخوض سوسن بدر موسم رمضان بعدة أعمال، ومن المقرر أن تطل على الجمهور بأكثر من دور، في أعمال مختلفة خلال الماراثون الدرامي المرتقب.

سوسن بدر

وتظهر رفقة أكرم حسني بطل مسلسل «الكابتن»، بمشاركة العديد من النجوم أبرزهم أية سماحة ورحمة أحمد، عمر شوقي وسامي مغاوري، على أن يعرض على مدار 15 حلقة فقط، في مسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني.

سوسن بدر

ومن المقرر ظهور سوسن بدر في مسلسل أثينا، من بطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي ومحمود قابيل، سلوى محمد علي، وذلك في أول تعاون بين ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير، ضمن مسلسلات رمضان 2025 التي ستعرض على مدار 15 حلقة فقط، وهو من إخراج يحيى إسماعيل.

سوسن بدر

آخر أعمال الفنانة سوسن بدر

وتشارك الفنانة سوسن بدر في سلسلة الدراما الوثائقية «أم الدنيا»، وأكدت أن تصوير الجزء الأول من سلسلة «أم الدنيا» كان في الصعيد، ما عدا جزء بسيط منه في القاهرة والإسكندرية بسبب وجود المعابد والمسلات في القاهرة، وكان يجب الحديث عنها خلال هذا الجزء من السلسلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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