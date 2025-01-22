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«التعليم» تعلن موعد فتح باب التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية - أخبار كلمتك

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«التعليم» تعلن موعد فتح باب التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية - أخبار كلمتك

«التعليم» تعلن موعد فتح باب التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:50 مساءً - التقديم بالمدارس المصرية اليابانية.. أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح باب التقديم للمعلمين والمعلمات للالتحاق بفريق عمل المدارس المصرية اليابانية.

موعد فتح باب التقديم للمعلمين والمعلمات

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والمعلمات للالتحاق بفريق عمل المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2025-2026، خلال الأيام المقبلة.

التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

وأكدت وحدة المدارس اليابانية، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لوظائف المدارس اليابانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ورابط التقديم والشروط والتفاصيل الكاملة والتخصصات المطلوبة للالتحاق بفريق عمل المدارس المصرية اليابانية.

التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

ضوابط القبول في المدارس المصرية اليابانية

وقد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط والقبول للالتحاق بها للطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وهي:

- يتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا.

- التقديم في المدارس المصرية اليابانية لهذا العام مقتصر على رياض الأطفال المستوى الأول والثاني فقط بالمدارس.

- لا يتم النظر والقبول الطلبات بعد المواعيد المحددة.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها.

- قبول المستوى بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه.

- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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