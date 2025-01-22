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فعاليات منتدى دافوس، مدبولي يبحث مع رئيس الوزراء القطري تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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فعاليات منتدى دافوس، مدبولي يبحث مع رئيس الوزراء القطري تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

فعاليات منتدى دافوس، مدبولي يبحث مع رئيس الوزراء القطري تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:44 مساءً - نيابة عن الرئيس:

الأربعاء 22/يناير/2025 - 12:36 م 1/22/2025 12:36:58 PM

مصطفي مدبولي يستقبل
مصطفي مدبولي يستقبل رئيس وزراء قطر في سويسرا
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ثاني أيام مشاركته نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا،  الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

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وتناول اللقاء بحث جهود البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وقطر خلال الآونة الأخيرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الاقتصادي، انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين  مصر، ودولة قطر الشقيقة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من 19 يناير الجاري، وتنفيذ مراحله المختلفة، وذلك سعيًا لأن تسفر التهدئة عن بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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