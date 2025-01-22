وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الكهرباء: خفض 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية للحفاظ على البيئة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الكهرباء: خفض 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية للحفاظ على البيئة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: خفض 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية للحفاظ على البيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:58 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040  تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.

خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

يأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، موضحًا خفض الإعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفورى، حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلًا من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.

التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

أشار الدكتور محمود عصمت إلى  الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التى تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل  لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.

 استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن للتيار 

وأشار  الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء من خلال تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة التي ساهمت في رفع أداء منظومة التشغيل في ظل الحفاظ على بيئة عمل آمنة مع وضع أنماط للتشغيل الإقتصادى والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومى للطاقة وشئون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود  ومتابعة مدى كفاءة التشغيل فى كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحا وجود رؤية وخطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة مشيرا إلى رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفاقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق