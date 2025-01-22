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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد فراج موظف بنك في «منتهي الصلاحية» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد فراج موظف بنك في «منتهي الصلاحية» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد فراج موظف بنك في «منتهي الصلاحية» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - يخوض الفنان محمد فراج، المشاركة في الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمسلسل «منتهي الصلاحية» بالتعاون مع النجمة ياسمين رئيس والفنانة هبة مجدي، و المفترض أن يدخل في منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال المشاركة بهذا الموسم خلال 30 يوما.

وعلمت كلمتك من مصادرها، أن محمد فراج يظهر بشخصية موظف بنك ضمن أحداث مسلسل «منتهي الصلاحية» والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، والمقرر أن يكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2025.

محمد فراج

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: الفنان محمد فراج، والنجمة ياسمين رئيس، والفنانة هبة مجدي، والفنان محمود الليثي، والفنان سامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين.

محمد فراج فوي فوي

آخر أعمال محمد فراج

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد فراج، مسلسل بطن الحوت الذي عرض في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت، بطولة كل من: محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وهذا العمل الدرامي من إخراج وتأليف أحمد فوزي.

قصة مسلسل بطن الحوت

ودارت أحداث مسلسل بطن الحوت في 15 حلقة، حول الشاب الفنان محمد فراج، وشقيقه النجم المميز باسم سمرة، ويظهر المسلسل أن الشقيقين مختلفين تمامًا، فالأول ملتزم دينيًا، والآخر «باسم سمرة» يتورط في تجارة المخدرات مع مجموعة من الأشخاص كعصابة زعيمها النجم القدير عبد العزيز مخيون، ويعمل الشقيقان في صناعة الفخار.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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