مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد فراج موظف بنك في «منتهي الصلاحية» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:56 مساءً - يخوض الفنان محمد فراج، المشاركة في الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمسلسل «منتهي الصلاحية» بالتعاون مع النجمة ياسمين رئيس والفنانة هبة مجدي، و المفترض أن يدخل في منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال المشاركة بهذا الموسم خلال 30 يوما.

وعلمت كلمتك من مصادرها، أن محمد فراج يظهر بشخصية موظف بنك ضمن أحداث مسلسل «منتهي الصلاحية» والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، والمقرر أن يكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2025.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: الفنان محمد فراج، والنجمة ياسمين رئيس، والفنانة هبة مجدي، والفنان محمود الليثي، والفنان سامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين.

آخر أعمال محمد فراج

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد فراج، مسلسل بطن الحوت الذي عرض في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت، بطولة كل من: محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وهذا العمل الدرامي من إخراج وتأليف أحمد فوزي.

قصة مسلسل بطن الحوت

ودارت أحداث مسلسل بطن الحوت في 15 حلقة، حول الشاب الفنان محمد فراج، وشقيقه النجم المميز باسم سمرة، ويظهر المسلسل أن الشقيقين مختلفين تمامًا، فالأول ملتزم دينيًا، والآخر «باسم سمرة» يتورط في تجارة المخدرات مع مجموعة من الأشخاص كعصابة زعيمها النجم القدير عبد العزيز مخيون، ويعمل الشقيقان في صناعة الفخار.