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متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل في معرض الكتاب بدورته الـ56 - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:35 صباحاً - تشارك جمعية مصر الجديدة بمنصاتها الثقافية والإبداعية متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل في معرض القاهرة  الدولي للكتاب 2025 في دورته ال56، والمقام في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير،  بعدد من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والناشئة والكبار، إذ تحرص على مشاركتها في معرض الكتاب كل عام  بهدف التعرف على خبرات المشاركين والاطلاع على أفضل الممارسات للمكتبات العالمية، والتعريف بنشاطات منصات الجمعية الثقافية والابداعية.

 
وانطلاقًا من رؤيتها في مشاركة الفئات العمرية المستهدفة فعالياتها خلال المعرض، تنظم المكتبات ومتحف الطفل عددًا من الفعاليات التي تستهدف الأطفال والناشئين برعاية رئيس جمعية مصر الجديدة ومجلس إدارتها، وتأتي في مقدمة تلك الفعاليات ورش عمل حول فن طي الورق " اوريجامى "،  ومجسمات تلوين، وعمل أشكال بالخيوط، والديكوباج، وورش علمية حول بعض الظواهر الكونية مثل البراكين والزلازل، وورش تاريخية  وورش حكى عن مصر القديمة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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