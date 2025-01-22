مشاهير العرب - نائبة وزير الثقافة الروماني: مشاركتنا لأول مرة في معرض القاهرة للكتاب فرصة فريدة للترويج للأدب الروماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:36 صباحاً - أكدت نائبة وزير الثقافة الروماني ديانا شتيفانا باتشيونا، أن مشاركة بلادها لأول مرة بجناح وطني في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام يعد شرفا عظيما وفرصة فريدة للترويج للأدب والثقافة الرومانية. موضحة أن وزير الثقافة الروماني قرر أن تكون بوخارست حاضرة في المعرض من أجل تسليط الضوء على الروابط الثقافية القوية مع مصر وذلك بالتنسيق الوثيق مع سفارة رومانيا بالقاهرة ووزارة الخارجية.

وقالت نائبة وزير الثقافة الروماني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء، إن مشاركة رومانيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب المتميز يعد فرصة فريدة للترويج للأدب والثقافة الرومانية، في منطقة ذات أهمية كبيرة ثقافيًا وجيو استراتيجيا.

وأضافت أن معرض القاهرة يعتبر أكبر وأعرق معرض للكتاب في العالم العربي، وقد أذهلنا للغاية نسخة عام 2024، عندما اجتذب المعرض أكثر من 7ر3 مليون زائر وناشر من أكثر من 70 دولة.

وأعربت باتشيونا عن سعادتها باختيار رومانيا لتكون ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2026.. مشيرة إلي شعور الجميع بالفخر والامتياز في بوخارست بهذا الاختيار.. ومؤكدة أن هذا الأمر سيعزز بشكل كبير الحضور الثقافي لرومانيا في المنطقة بأكملها وسيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي والأدبي بين البلدين، مع التأثير الأوسع في العالم العربي.

وأوضحت أن هناك عملا كبيرا للتحضير للمشاركة في معرض القاهرة للكتاب عام 2026 الذي يتزامن مع احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.. معربة عن امتنانها لمنظمي المعرض، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والسفارة الرومانية بالقاهرة، وكذلك لجميع الشركاء الذين بذلوا جهودهم للإعداد المناسب لمشاركة رومانيا في المعرض هذا العام.

وحثت عشاق الكتب من المصريين زيارة جناح رومانيا، وقالت:«سنقدم ترجمات باللغتين الإنجليزية والفرنسية لمعظم الكتاب الرومانيين، إلى جانب ترجمات لمؤلفين عرب باللغة الرومانية، والعكس». مشيرة إلي تنظيم فعاليات خاصة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب المصرية ووزارة الثقافة، بهدف تعزيز الحوار الثقافي والتواصل مع الجمهور المصري الأوسع.