الرياضة - 12:01 - موعد إجازة 25 يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:01 مساءً - اجازة عيد الشرطة 2025.. أعلنت الحكومة موعد إجازة 25 يناير 2025 رسمياً للعاملين بالدولة، وذلك تزامناً مع قرب قدوم ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير هذا العام.

إجازة 25 يناير 2025

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موعد إجازة 25 يناير 2025

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن يوم السبت القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة.

الإجازات الرسمية 2025

يذكر أن الإجازات الرسمية 2025 في مصر، تكون لـ الموظفين في القطاع الخاص، والعاملين بالحكومة، ولطلاب كافة المراحل التعليمية، وهي كالآتي:

إجازة ثورة 25 يناير

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم السبت 25 يناير بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

إجازة عيد الفطر

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الأحد 30 مارس - الثلاثاء 1 أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد شم النسيم

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الإثنين 21 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة عيد تحرير سيناء

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الجمعة 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982.

إجازة عيد العمال

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

إجازة عيد الأضحى

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 5 يونيو بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الجمعة 6 يونيو - الإثنين 9 يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة رأس السنة الهجرية

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 26 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازة ثورة 30 يونيو

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الإثنين 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة ثورة 23 يوليو

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الأربعاء 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

إجازة المولد النبوي الشريف

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

إجازة انتصارات حرب أكتوبر

- الإجازات الرسمية 2025.. يوم الإثنين 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973 وانتصارات حرب أكتوبر.