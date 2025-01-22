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الدشاش يطارد الحريفة في البوكس أوفيس المصري - أخبار كلمتك

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الدشاش يطارد الحريفة في البوكس أوفيس المصري - أخبار كلمتك

الدشاش يطارد الحريفة في البوكس أوفيس المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:53 مساءً - تشهد دور العرض هذا الموسم منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية  تتنوع بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (كلمتك) البوكس أوفيس المصري وما حققه هذا التنافس من أرقام:

1- فيلم "الحريفة ٢" لنور النبوي حقق 115 مليون جنيه خلال 48 يوم عرض.

2- فيلم الدشاش للنجم محمد سعد حقق 42 مليون و750 الف جنيه خلال 20 يوم عرض.

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3- فيلم الهنا اللي أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز حقق 39 مليون و750 الف جنيه خلال 34 يوم عرض.

4- فيما جني فيلم “بضع ساعات في يوم ما”  25 مليون و100 ألف جنيه خلال 27 يوم عرض.

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5- فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حقق 10 مليون و350 ألف جنيه خلال (20 يوم عرض).

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6-  بالمركز الأخير جاء فيلم ٦ ايام محققا 4 مليون و100 ألف جنيه خلال (6 أيام عرض).

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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