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رئيس الوزراء يلتقي نظيره السويدي في ثاني أيام منتدى دافوس 2025 - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يلتقي نظيره السويدي في ثاني أيام منتدى دافوس 2025 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي نظيره السويدي في ثاني أيام منتدى دافوس 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:04 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، على هامش حضوره فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وتوجه أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، بالشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الجهود المبذولة في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار الجهود الرامية لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربًا كذلك عن تطلعه لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لرئيس وزراء السويد، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

كما أكد مدبولي استمرار الجهود المصرية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، فضلًا عن جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع في ضوء الوضع الإنساني المُتدهور به.

وأكد رئيس الوزراء كذلك استمرار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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