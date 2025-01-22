وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات احتفالية «قادرون باختلاف» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أمطار وصقيع.. «الأرصاد» تكشف مفاجآت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - أمطار وصقيع.. «الأرصاد» تكشف مفاجآت حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد فراج موظف بنك في «منتهي الصلاحية» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. محمد فراج موظف بنك في «منتهي الصلاحية» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

9 قرارات جديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة - أخبار كلمتك

9 قرارات جديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

الدوري المصري، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

الدوري المصري، استمرار تعادل الأهلي وفاركو 1/1 بعد 65 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، استمرار تعادل الأهلي وفاركو 1/1 بعد 65 دقيقة - أخبار كلمتك

بعد تألقه بمباراة إنيمبا، جروس يدرس الدفع بمحمد عاطف في تشكيل الزمالك أمام مودرن - أخبار كلمتك

بعد تألقه بمباراة إنيمبا، جروس يدرس الدفع بمحمد عاطف في تشكيل الزمالك أمام مودرن - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية - أخبار كلمتك

تأكيدا لكلمتك، أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب رمضان - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب رمضان - أخبار كلمتك

وزيرا الشباب والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف - أخبار كلمتك

وزيرا الشباب والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الحكومة السورية الجديدة تلغي عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة روسية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحكومة السورية الجديدة تلغي عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة روسية - أخبار كلمتك

الحكومة السورية الجديدة تلغي عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة روسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:14 مساءً - ألغت السلطات السورية الجديدة عقد استثمار بشأن إدارة ميناء طرطوس السوري، والذي تم إبرامه مع شركة روسية في عام 2019، حسبما ذكرت صحيفة الوطن نقلًا عن مسئول كبير في الجمارك السورية.

 الحكومة السورية الجديدة تنهي عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة روسية

وأعلن رئيس جمارك محافظة طرطوس رياض جودي، "إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس، الموقعة مع شركة روسية وقال إنه سيتم استخدام جميع العائدات من أنشطة الميناء لصالح سوريا".

وتم توقيع الاتفاقية التي استمرت 49 عامًا بين الحكومة السورية وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية في عام 2019. ونصت الوثيقة على أن الجانب الروسي يدير ​​الميناء خلال تلك الفترة، ويستثمر أكثر من 500 مليون دولار في تحديثه، وفق تاس.

 
وتعد طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، وتضم القاعدة البحرية اللوجستية الروسية.

وفي العام 1971، أنشأ الاتحاد السوفييتي قاعدة في طرطوس، وفقًا لاتفاقية ثنائية.

روسيا تجري محادثات مع سوريا بشأن الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين 

وقال مصدر لوكالة تاس في ديسمبر الماضي إن روسيا تجري محادثات مع السلطات السورية الجديدة بشأن الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في البلاد. وبحسب المصدر، حصلت موسكو على ضمانات أمنية مؤقتة حتى تستمر القاعدتان في العمل بشكل طبيعي.

في أواخر نوفمبر، شنت وحدات المعارضة المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع تسيطر عليها قوات الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب. وفي 8 ديسمبر، دخلت دمشق، مما أدى إلى سقوط نظام الأسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بنما تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بالاستيلاء على قناتها بالقوة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق