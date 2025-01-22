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بعد انتشال جثث شهداء من تحت الأنقاض، إحصاء جديد لضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة - أخبار كلمتك

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بعد انتشال جثث شهداء من تحت الأنقاض، إحصاء جديد لضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة - أخبار كلمتك

بعد انتشال جثث شهداء من تحت الأنقاض، إحصاء جديد لضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:54 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 47161 شهيدا و111166 مصابا، مع استمرار انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض بعد وقف إطلاق النار.

 

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي  


وجاء في بيان صحة القطاع: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 54 شهيدا منهم 53 انتشال وشهيد واحد متأثر بإصابته و19 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل 

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل الذي دخل يومه الرابع أتاح لطواقم الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة البدء بعملية انتشال جثامين الشهداء التي تعذر الوصول إليها او اكتشافها جراء العمليات العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال  الإسرائيلي خلال فترة الاقتتال.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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