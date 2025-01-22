الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:39 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة،

ومنح الرئيس السيسي، الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.