مشاهير العرب - بعد 24 عاما على عرضه.. طارق العريان يكشف عن مفاجأة «السلم والثعبان 2 | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 04:45 مساءً - يستعد المخرج طارق العريان، للبدء في تصوير الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان» خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مرور 24 عاما على عرض النسخة الأولى من فيلم «السلم والثعبان» الذي شارك في بطولته النجمين هاني سلامة وحلا شيحة.

وكان طارق العريان، كشف في تصريحات تلفزيونية على هامش حفل توزيع جوائز «joyawards»، أنه من المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني من السلم والثعبان، ومن المفترض أن يشاركا في الجزء الثاني عمرو يوسف، ومنة شلبي.

أضاف طارق العريان: أن محمد حفظي يواصل كتابة الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، ويشهد العديد من المفاجآت.

آخر أعمال طارق العريان

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال طارق العريان مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3 بالتعاون مع النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا.

أحداث فيلم ولاد رزق 3

ودارت أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

و تم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

وشارك في فيلم ولاد رزق 3 عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.