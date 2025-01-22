مشاهير العرب - «زعلان مني يا شتا ليه؟.. محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:36 مساءً - طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «زعلان مني يا شتا ليه؟، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
أغنية «زعلان مني يا شتا ليه؟، من كلمات: فيلبينو، إنتاج ومكساج وماسترينغ موسيقي: علي فتح الله.
وجاءت كلمات الأغنية:
زعلان مني يا شتا ليه؟
لما أنسى بتفكرني بيه كل اما أقول خلصنا
كل السكك تودي ليه
هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا
كل اما نحب حاجة بيقولي مش نصيبنا
وغريبة الأوجاع دايماً ظالمه المتباع
ليه بتيجي على اللي بايع وتنساه
وغريب يا فراق سايب كل العشاق
وبتيجي عليا دايماً وتقوى
كانت أقرب مني ليا كانت كل حاجة هي
إزاي اديتها قلبي وترد ده بأذيه
لو ترجع بيا الدنيا لو جاتلي فرصة تانية
هختار أكون مكانها وأنا اللي ابيع في ثانية.
آخر أعمال محمود العسيلي
وكانت الفنان محمود العسيلي، طرح آخر أعماله التي تحمل اسم «لا أبالي» بالتعاون مع مطرب المهرجانات مسلم، حيث حققت نسب مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 934 ألف مشاهدة حتى الآن.
اقرأ أيضاً
بحضور الأهل والأصدقاء.. محمود العسيلي في «عش الزوجية» للمرة الرابعة (تفاصيل)
بعد ساعات من طرحها.. أغنية 100 حاجة و 50 لـ محمود العسيلي تحقق 70 ألف مشاهدة على يوتيوب
محمود العسيلي يمازح جمهوره: «لما تشفط بطنك وبرضو مفيش فايدة»
0 تعليق