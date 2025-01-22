ترامب يتوعد بفرض عقوبات على روسيا حال عدم التوصل لحل مع أوكرانيا - أخبار كلمتك

ترامب يتوعد بفرض عقوبات على روسيا حال عدم التوصل لحل مع أوكرانيا - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: حكومة نتنياهو على وشك الانهيار بعد استقالة هرتسي هاليفي - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: حكومة نتنياهو على وشك الانهيار بعد استقالة هرتسي هاليفي - أخبار كلمتك

محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو) - أخبار كلمتك

محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو) - أخبار كلمتك

ممثل حماس بصنعاء يصرح بشأن الإفراج عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر - أخبار كلمتك

ممثل حماس بصنعاء يصرح بشأن الإفراج عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم Moana 2 يواصل تحقيق إيرادات مميزة بالسينمات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم Moana 2 يواصل تحقيق إيرادات مميزة بالسينمات العالمية - أخبار كلمتك

«حماة الوطن»: 25 يناير سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال الداخلية الأبرار على مر التاريخ - أخبار كلمتك

«حماة الوطن»: 25 يناير سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال الداخلية الأبرار على مر التاريخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - «حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - «حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو» - أخبار كلمتك

"الغنام": جهاز مستقبل مصر يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة - أخبار كلمتك

"الغنام": جهاز مستقبل مصر يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة - أخبار كلمتك

وزير التموين: البورصة السلعية خطوة لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار - أخبار كلمتك

وزير التموين: البورصة السلعية خطوة لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني - أخبار كلمتك

عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:45 مساءً - أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتشكيل لجنة علمية لدراسة تحديث مقررات علم الطب الشرعي بكليات الطب وتعريب مناهجها الدراسية.

 

جامعة الأزهر تشكل لجنة علمية لتطوير مقررات الطب الشرعي


نص القرار على تكليف الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب للبنين بالقاهرة، بتشكيل اللجنة، على أن تضم خبراء ومختصين في مجال الطب الشرعي وتهدف إلى تعريب المناهج الدراسية بما يواكب أحدث التطورات العلمية، وتقديم مقررات تساهم في تأهيل طلاب وطالبات قسم الطب الشرعي بكفاءة عالية.

 

 

من جانبها قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية اعلام القاهرة، إن رواد الطب والصيدلة قديما كانوا من العرب، وكنا شعوب متقدمة، وأصبح الأن أن كل التقدم في الطب والصيدلة والهندسة قادم من اول الغربية.

وأوضحت أن من سلبيات تعريب مواد الطب والصيدلة والهندسة من الأجنبية للعربية، أنها سوف تحرف بعض المصطلحات وقد لا تعبر عن المعني.

وأوضحت أن المحاولة في حد ذاتها تجربة جيدة لتعزيز هويتنا العربية والهوية الثقافية للمجتمع العربي، بالإضافة إلى رفع مكانة اللغة العربية، مضيفه: "مش هنخسر حاجه وممكن نكسب". 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق