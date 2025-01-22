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مشاهير العرب - عدد الأفلام المشاركة في الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عدد الأفلام المشاركة في الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عدد الأفلام المشاركة في الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:56 مساءً - شهدت الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، تقدم 2300 فيلم من دول مختلفة «مصر، الهند، أوروبا، أمريكا اللاتينية، وآسيا» للمشاركة، اختير منهم 10 أفلام للتنافس في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، وتشهد فعاليات تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجال السينما التسجيلية، أبرزهم: المخرج الراحل على الغازولي، الذي أُطلق اسمه على الدورة الحالية، والمخرج فاروق عبد الخالق، ومدير التصوير ماهر راضي، والمخرجة تهاني راشد.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية القصيرة

وفي هذا الصدد أكدت هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكشف تفاصيل الدورة الجديدة، أن «ملتقى الإسماعيلية» المقرر إطلاقه لأول مرة هذا العام يهدف إلى دعم المواهب الشابة من خلال فتح قنوات للتواصل بين صناع الأفلام وشركات الإنتاج، مشيرة إلى أهمية دور قناة «الوثائقية» كشريك رئيسي للمهرجان، قائلة انها ستقدم جائزة مهمة للفائز في مسابقة «النجوم الجديدة»، تتيح له فرصة إنتاج فيلم جديد عبر القناة.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

وأشارت أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من البرامج والمسابقات، منها مسابقة «النجوم الجديدة» التي تضم 19 فيلمًا من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى برنامج «نظرة عن التاريخ» الذي يعرض أفلامًا لم تُعرض من قبل، كما يشارك 25 فيلمًا عالميًا في البرامج الموازية خارج المسابقات الرسمية.

وأعلنت جلال عن أعضاء لجان التحكيم، أبرزهم: المخرج الكاميروني جان ماري تينو، الذي يترأس لجنة الأفلام التسجيلية الطويلة فيما يترأس لجنة الأفلام التسجيلية القصيرة المخرج الفرنسي سولونج بوليه، بينما تترأس الباحثة التونسية إنصاف وهيبة لجنة مسابقة «النجوم الجديدة»، بينما تضم لجنة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين أعضاء من مصر، بولندا، وإيطاليا.

ويذكر أن الدورة الأولى لـ مهرجان الإسماعيلية، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، انطلقت عام 1991، وهو يعد واحد من أبرز المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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