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الرياضة - 09:46 - الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:46 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة أن نعمل جميعا على أن تكون مواردنا من الدولار أكبر من إنفاقنا.

وقال الرئيس السيسي خلال حضوره احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة: "لازم كلنا نشتغل على أن مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا.. أنا من الناس اللى شافت الدولار بـ 30 قرشا.. الدولار عملة حرة تعكس قدرة الدولة المصرية على أن تلبي طلباتها، ومطالب شعبها بشكل مستقر".

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها، حيث تعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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