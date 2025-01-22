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مشاهير العرب - 40 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» خلال 5 أسابيع - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 40 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» خلال 5 أسابيع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 40 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» خلال 5 أسابيع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:29 مساءً - حقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بدور العرض السينمائي إيرادات متوسطة، على مدار 5 أسابيع من عرضه.

وبلغت إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بشباك التذاكر الأسبوع الماضي قرابة 4 ملايين و 991 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار 5 أسابيع إلى 40 مليون و 428 ألف جنيه، مقابل بيع 333 ألف تذكرة.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

شارك في فيلم «الهنا اللي أنا فيه» عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه

دارت أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

ويشار أن مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز وتم عرضه في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

ودارت أحداثه مسلسل خالد نور وولده نور خالد، حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

شارك في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، عدد من نجوم الفن أبرزهم شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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