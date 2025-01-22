تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بالفيديو الاستعراضي مع نيللي كريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:24 مساءً - تامر حسني ونيللي كريم، نجح الفنان تامر حسني، في تصدر تريند اليوتيوب"، بعد طرحه الفيديو الاستعراضي مع الفنانة نيللي كريم في حفل جوي أووردز.

في هذا السياق، وصل الفيديو الذى نشره “تامر” عبر قناته على اليوتيوب ما يقرب من مليون مشاهدة.

رسالة تامر حسني لنيللي كريم

على جانب آخر، علق الفنان تامر حسني، على استعراضه مع الفنانة نيللي كريم بحفل جوي أووردز 2025 بالرياض.

وقال تامر حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "أشكر نيللي كريم لأنها دايما متجددة ومتنوعة وجميلة في كل شيء تقدمه".

مسئولية استعراض تامر حسني

وتابع: "كانت مسئولية كبيرة في تقديم شيء مختلف وسط الفنانين العالميين، وأنا دائما عندي غيرة على الفنان المصري والعربي وأدرك بوجود نجوم عالميين متواجدين بحفل جوي أووردز".

حدث عالمي في جوي أووردز

وأكمل: وجدت كل الدعم من تركي آل الشيخ وقيل لي أحلم وستجد ما ترغب فيه متوفرا في الاستعراض، رأيت مهرجان وحدث فوق العالمي على مستوى التنظيم، رأيت إبهار وعمل فني به جهد فكري كبير، الحدث كان فوق العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.