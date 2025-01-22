الرياضة - 06:36 - عاجل.. أول رد رسمي من زيزو على تجديد عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:36 مساءً - علق أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الأخبار المتداولة بخصوص تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

ونشر زيزو بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وجاء كالتالي:

احترامًا وتقديرًا لجماهير نادي الزمالك، أود توضيح ما يلي: لا أحب الخوض في التفاصيل، وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي. ومع ذلك، انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي لإثارة الجدل.

هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائمًا. كما أعتقد أن العلاقة بين نادٍ كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا.

في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه. جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة.

فيما يتعلق بهذا الموضوع لطالما أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أحتاج إلى تبرير ذلك. كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبّدها النادي خلال الأزمة.

إذا أراد نادي الزمالك استمراري، فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية. وإذا كنت الملف الأخير الذي سيُنظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود و جلب لاعبين جدد، فأنا مستعد للانتظار. وإذا رأى النادي أن الاستفادة من الجوانب المادية المتعلقة بي تصب في مصلحته، فسأكون جاهزًا للتعاون بأي طريقة ممكنة.

في النهاية، هدفي الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حال ومكانة.

شكرا لكم جميعاً